Monkey Island, clamoroso ritorno?

4 Aprile 2022 – 22:46

Uno dei più memorabili giochi degli anni ’90 sta per tornare e sarà online entro il 2022? Un trailer apre finalmente a questa incredibile possibilità.

The post Monkey Island, clamoroso ritorno? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico