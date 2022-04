Goldrake, Jeeg e i robot che difendevano la pace alla fine degli Settanta

4 Aprile 2022 – 15:20

Il 4 aprile 1978 andava in onda per la prima volta Goldrake in Italia. E la generazione che ha vissuto l’infanzia in quegli anni ricorda un periodo di incertezza e di paure, ma ricorda anche di come fosse rassicurante vedere gli eroici robottoni che usavano tutta la loro potenza in aiuto di tutta la gente

Fonte: Wired