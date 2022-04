Alexa down: “si è verificato un problema”, cosa succede

4 Aprile 2022 – 22:45

Servizi Alexa fermi dalle ore 20 circa: la voce dell’assistente segnala soltanto che si è verificato un problema e non offre ulteriori spiegazioni.

