TCL NXTPAPER 10s: tablet disponibile in Italia

3 Aprile 2022 – 19:45

Il nuovo tablet TCL NXTPAPER 10s con schermo da 10,1 pollici, processore octa core MediaTek e 4 GB di RAM è disponibile in Italia a 249,90 euro.

The post TCL NXTPAPER 10s: tablet disponibile in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico