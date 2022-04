Microsoft Edge 100: novità principali del browser

3 Aprile 2022 – 13:45

Microsoft ha rilasciato Edge 100 che include varie novità, tra cui miglioramenti per il lettore PDF integrato e la funzionalità Selezione Web.

Fonte: Punto Informatico