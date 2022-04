Marte: il suono viaggia più lento sul pianeta

3 April 2022 – 13:22

I ricercatori che stanno studiando le registrazioni del rover Perseverance su Marte avrebbero visto un audio più lento del solito.

Fonte: Punto Informatico