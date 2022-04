Gigante rossa emette strani anelli di polvere

3 Aprile 2022 – 16:45

Due telescopi hanno catturato una gigante rossa emettere degli strani anelli di fumo prima di morire, in un evento unico e mai visto.

