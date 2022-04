TIM muove un passo verso l’integrazione con Open Fiber

2 April 2022 – 18:47

TIM ha siglato un accordo di riservatezza con CDP Equity per avviare trattative sull’integrazione tra le rispettive reti di banda ultralarga.

