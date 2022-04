Missione Transporter-4: SpaceX lancia 40 satelliti

2 Aprile 2022 – 16:45

SpaceX ha lanciato 40 piccoli satelliti con il razzo Falcon 9 e si prepara al lancio della navicella Crew Dragon per la missione Ax-1 di Axiom Space.

Fonte: Punto Informatico