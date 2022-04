Meteora: un’esplosione ha scosso l’Indiana

2 Aprile 2022 – 13:46

Un’esplosione spaventa Bloomington, Indiana: la ricerca porta alla soluzione, ovvero l’esplosione di una meteora a contatto con l’atmosfera.

Fonte: Punto Informatico