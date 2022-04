MacBook Air: nuovo modello nella seconda metà del 2022

2 April 2022 – 7:00

Stando ad un recente report pubblicato dal DigiTimes, Apple lancerà un nuovo modello di MacBook Air nella seconda metà dell’anno corrente.

The post MacBook Air: nuovo modello nella seconda metà del 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico