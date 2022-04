Windows 11: nessun update se si usa Internet Explorer

1 Aprile 2022 – 22:45

Un bug ostacola l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 a chi usa Internet Explorer e non vuole passare ad Edge importando i dati.

Fonte: Punto Informatico