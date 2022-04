Disney vuole aiutare gli adulti meno geek a giocare con i più piccoli (divertendosi)

1 Aprile 2022 – 15:20

La nuova campagna “Giochiamo” è pensata per quei genitori e educatori che non sono mai stati nerd o che non sanno come trasmettere la loro “geekness” alle nuove generazioni: a tutti i grandi regala una guida con giochi divertenti legati ai personaggi e ai prodotti Disney.

Fonte: Wired