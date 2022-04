Cuffie con microfono per PC ad un prezzo RIDICOLO: approfittane

1 April 2022 – 16:42

Le Sennheiser 5 sono delle cuffie con microfono per PC economiche, ma perfette per le tue videochiamate: approfitta del prezzo in offerta.

The post Cuffie con microfono per PC ad un prezzo RIDICOLO: approfittane appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico