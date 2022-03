Twitter non funziona più su alcuni iPhone

31 Marzo 2022 – 19:45

Twitter ora richiede iOS 14 come requisito minimo per funzionare sugli smartphone Apple, su iPhone 6 e 6 Plus non si potrà più usare l’app.

