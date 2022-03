MISE, 10 milioni per ricerca e innovazione dal PNRR

31 Marzo 2022 – 19:45

Il ministro Giorgetti ha stanziato i primi 10 milioni per la ricerca nell’ambito dei componenti e dei sistemi elettronici innovativi.

Fonte: Punto Informatico