Globant: Lapsus$ ha trafugato 70 GB di dati

31 Marzo 2022 – 13:45

Il gruppo di hacker Lapsus$ avrebbe sottratto 70 GB di dati a Globant, una società di sviluppo software lussemburghese partner di Apple.

The post Globant: Lapsus$ ha trafugato 70 GB di dati appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico