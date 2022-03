Fastweb: ULTIME ORE per la PROMO con 50GB a 5,95€

31 Marzo 2022 – 1:45

Fastweb rende disponibile ONLINE per pochissime ore la sua ormai famosissima PROMO di internet a meno di 6 euro mensili. La scadenza, salvo eventuali proroghe, è stata fissata per il 31 Marzo 2022. Dunque, come potrete intuire, sono davvero le ultimissime ore utili per attivare questa tariffa esclusiva ad un prezzo davvero molto interessante. Il […]

