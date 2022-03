Sogei down: molti problemi, ma non è un attacco cyber

30 Marzo 2022 – 19:45

Il pomeriggio difficile si Sogei si evidenzia da problemi alla piattaforma del Green Pass, all’Agenzia delle Entrate e ad altri servizi.

