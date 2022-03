Luminar crea insieme al suo team Ucraino delle LUT ispirate alla libertà

30 March 2022 – 16:24

Il team ucraino di Luminar lancia un pacchetto di LUT dedico a tutte le città ucraine. Le LUT permettono di creare paesaggi indimenticabili.

The post Luminar crea insieme al suo team Ucraino delle LUT ispirate alla libertà appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico