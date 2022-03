I siti di Agenzia delle entrate, ministero delle finanze, Agenzia delle dogane e Sogei sono in down

30 Marzo 2022 – 18:20

La società generale di informatica fa sapere che non si tratta di un attacco cibernetico, ma di un problema tecnico in via di risoluzione. Problemi anche con ricette elettroniche e green pass

Fonte: Wired