Camtasia, ottimo per registrare lo schermo, in offerta al 25% di sconto

30 Marzo 2022 – 16:45

Camtasia è un software di video editing professionale per PC e Mac che puoi acquistare adesso con il 25% di sconto.

The post Camtasia, ottimo per registrare lo schermo, in offerta al 25% di sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico