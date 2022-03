Yandex invia i dati degli utenti a server russi

29 Marzo 2022 – 19:45

Yandex raccoglie e invia a server russi alcuni dati degli utenti iOS e Android mediante AppMetrica SDK, usato per monitorare l’uso delle app.

