Presa smart: ogni elettrodomestico diventa a portata di Alexa e Google

29 Marzo 2022 – 19:46

Una presa smart WiFi che ti permette di trasformare qualunque tu dispositivo in un prodotto di ultima generazione con una spesa minima ora su Amazon.

Fonte: Punto Informatico