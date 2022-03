L’Europa toglie la scadenza al green pass dei minori

29 March 2022 – 14:41

La Commissione stabilisce un’esenzione per gli under 18 rispetto al periodo di validità di 9 mesi del certificato dopo aver completato il ciclo primario di vaccini, dato che non tutti i Paesi dell’Unione hanno esteso ai minorenni il richiamo

Fonte: Wired