EWG e GreenPeace: si alle criptovalute, no al proof of work

29 Marzo 2022 – 16:45

Environmental Working Group e Greenpeace USA si scagliano contro il Bitcoin, chiedendo soluzioni per un mining più sostenibile in stile Ethereum.

Fonte: Punto Informatico