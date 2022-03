ESA-NASA: novità per ExoMars e Mars Sample Return

29 March 2022 – 10:00

Il rover ExoMars è pronto, ma il lancio non avverrà prima del 2024, mentre NASA e ESA hanno deciso di posticipare la missione Mars Sample Return.

Fonte: Punto Informatico