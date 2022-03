Polveri ultrasottili: il pericolo è anche in ufficio

28 March 2022 – 16:36

Le polveri sottili possono essere un problema serio anche indoor: su questo si focalizzerà una prossima ricerca dell’ENEA sul tema.

