ONU: allerta meteo in tutto il mondo entro 5 anni

28 Marzo 2022 – 19:46

Considerato l’aumento degli eventi atmosferici estremi è necessario implementare un sistema di allerta meteo che copre tutto il mondo entro 5 anni.

