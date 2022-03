iPhone 14: Apple non è in ritardo di produzione

28 Marzo 2022 – 22:45

Secondo l’analista Jeff Pu della Haitong International Securities, la produzione di iPhone 14 non è in ritardo ed è entrata nella fase EVT.

