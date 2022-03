Bando scuole e sanità connesse: proroga 11 aprile

28 March 2022 – 16:05

Infratel ha posticipato all’11 aprile (seconda proroga) la scadenza per la presentazione delle offerte ai bandi scuole connesse e Sanità connessa.

Fonte: Punto Informatico