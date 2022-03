Crypto Week: una settimana a tutto Bitcoin e NFT

27 March 2022 – 10:30

Protagonisti della settimana appena trascorsa sono stati Bitcoin e NFT che evidenziano la forte crescita del settore crittografico e del metaverso.

The post Crypto Week: una settimana a tutto Bitcoin e NFT appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico