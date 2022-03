Chrome: nuova patch per vulnerabilità zero-day

27 Marzo 2022 – 19:45

Google ha rilasciato una nuova versione desktop di Chrome (99.0.4844.84) per risolvere una grave vulnerabilità zero-day scoperta lo scorso 23 marzo.

