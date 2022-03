SpaceX Starship: valutazione ambientale ad aprile

26 March 2022 – 18:21

La Federal Aviation Administration ha comunicato che l’esito della valutazione ambientale sulla Starbase di SpaceX verrà pubblicato il 29 aprile.

