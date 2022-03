L’Ucraina lancia il suo Museo NFT sulla guerra

26 March 2022 – 8:55

L’Ucraina ha lanciato il suo Museo NFT che serve per ricordare la guerra e l’invasione russa e per aiutare l’esercito e la popolazione.

