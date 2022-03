Huawei Band 6 è la smart band perfetta, oggi costa solo 39€

26 March 2022 – 14:48

Va in offerta la Huawei Band 6, ottima smart band leggera e compatta, perfetta per tenere traccia della propria attività sportiva.

