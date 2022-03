DAZN: quando e come chiedere il rimborso

26 Marzo 2022 – 19:45

AGCOM ha pubblicato i parametri che gli utenti dovranno considerare per chiedere l’indennizzo a DAZN in caso di malfunzionamento del servizio.

The post DAZN: quando e come chiedere il rimborso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico