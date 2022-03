Un vero e proprio computer Windows 11 grande come una pendrive

25 Marzo 2022 – 22:45

Il NiPoGi Mini PC Stick è un vero e proprio computer dalle capacità incredibili considerando le dimensioni, disponibile oggi al suo minimo storico.

The post Un vero e proprio computer Windows 11 grande come una pendrive appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico