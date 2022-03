Scheda SD da 256 GB: più spazio per foto e video in super sconto

25 March 2022 – 12:47

La SanDisk Ultra è una scheda SD da 256GB Classe 10 con velocità fino a 100 MB/secondo: adesso tua con uno sconto del 44%.

The post Scheda SD da 256 GB: più spazio per foto e video in super sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico