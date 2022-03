Cyberattachi in USA: accusati tre dipendenti dell’FSB

25 March 2022 – 13:00

Quattro dipendenti del governo russo (tre dell’FSB) sono stati accusati di aver effettuato attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli USA.

