Very, Very Cool! La PROMO definitiva con 220GB!

24 March 2022 – 10:31

Very, Very Cool! Questo è il claim presentato da Very Mobile con Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic per presentare la sua promozione con . La pubblicità, infatti, sta avendo un buon successo soprattutto grazie a questi due testimonial di peso. Very Mobile è un operatore virtuale controllato dal Gruppo Ck Hutchison, azienda che in Italia possiede […]

The post Very, Very Cool! La PROMO definitiva con 220GB! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico