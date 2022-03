Meta deposita marchio per token crittografici e scambi virtuali

24 March 2022 – 10:30

Meta Platforms, ex Gruppo Facebook, ha richiesto un marchio in modo da utilizzare il suo logo per token crittografici e scambi virtuali.

Fonte: Punto Informatico