L’HUB USB-C di cui hai bisogno, ma a meno di quello che pensi

24 Marzo 2022 – 22:45

L’HUB USB Iczi 6 in 1 Thunderbolt 3 è un accessorio estremamente affidabile e utile, facile da trasportare per espandere la connettività ovunque.

The post L’HUB USB-C di cui hai bisogno, ma a meno di quello che pensi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico