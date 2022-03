È stato creato un impasto per la pizza senza lievito

24 Marzo 2022 – 15:20

I ricercatori dell’Università Federico II di Napoli hanno sfruttato le loro conoscenze in ambito della meccanica dei fluidi per realizzare un impasto senza lievito con caratteristiche molto simili a quello classico. Sperano in futuro di coinvolgere anche le pizzerie e sviluppare altri prodotti da forno

Fonte: Wired