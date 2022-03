È morto Steve Wilhite: era il padre del formato GIF

24 Marzo 2022 – 1:45

All’età di 74 anni, a causa delle complicazioni per una infezione da Covid-19, è venuto a mancare Stephen Wilhite, padre del formato GIF.

