Come recuperare il green pass sull’ app Immuni dopo l’ultimo aggiornamento

24 Marzo 2022 – 18:20

Numerosi utenti hanno segnalato di non riuscire più a trovare il proprio green pass su Immuni. Il certificato non è stato cancellato, ma solo spostato in un’altra sezione con l’ultimo aggiornamento

Fonte: Wired