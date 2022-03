Chiavetta USB 32 GB, doppio connettore, velocità MASSIMA (8€)

24 March 2022 – 18:30

Una mini chiavetta USB che possiede due connettori si fa a utilizzare praticamente da qualunque parte in una sola mossa.

