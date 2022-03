Bitdefender scopre falsa beneficienza via spam per l’Ucraina

24 March 2022 – 7:30

Bitdefender ha scoperto una serie di campagne spam che sfruttano la questione ucraina per tentare di raccogliere donazioni in quella che è una vera truffa.

