Asteroide 2022 AE1: rischio impatto con la Terra?

24 March 2022 – 10:23

La data del potenziale impatto con questo asteroide di 70 metri sarebbe stata il 4 luglio 2023, ma per fortuna non c’è da preoccuparsi.

