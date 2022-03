Twitch: apertura verso i contenuti per adulti

23 Marzo 2022 – 22:45

Stando ad un recente report, Twitch sarebbe pronto ad accettare determinati contenuti per adulti contrassegnandoli con un tag apposito.

